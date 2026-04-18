بالفيديو.. فتاة سودانية تشترط على عريسها أن يتزوج صديقتها معها في نفس يوم زفافها وبعد أن وافق على شرطها وتزوجهما حدثت المفاجأت الصادمة!!

حكت فتاة سودانية, في مداخلة خلال بث مباشر, للتيكتوكر, والناشطة, الشهيرة كوثر عبد الله, قصتها التي أثارت دهشة الجمهور المتابع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قالت الفتاة في قصتها أن صديقة عمرها اشترطت على العريس, الذي تقدم لخطبتها أن يتزوجهما في نفس اليوم بسبب تعلقهما ببعض منذ الصغر.

وذكرت أن بعد موافقة الأسرتين قام الرجل بالزواج منها أولا وبعدها بأيام تزوج من صديقتها, حسب طلب والدتها, وبعد الزواج توجه بالعروستين نحو القاهرة.

وأوضحت الفتاة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الخلافات بدأت بعد الزواج, حيث تعمد الزوج أن يفتن بين زوجاته بسبب تعلقهما الشديد ببعضمها.

محمد عثمان _ النيلين