شاهد بالفيديو.. (قامت بغسل الفراخ بالصابون قبل طبخه)..الفنان هاني عابدين يحكي موقف طريف عن زوجته المطربة رانيا محجوب في بدايات زواجهما

استضافت الشاعرة, والإعلامية, نضال الحاج, في إحدى حلقات برنامجها “على سبيل المثال”, الفنان هاني عابدين, وزوجته المطربة رانيا محجوب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكى الزوجين “هاني ورانيا”, لمقدمة البرنامج عن الطرائف التي مرت بهما في بدايات زواجهما.

وقال هاني عابدين, أن الطرفة التي لا ينساها هي عندما أحضر “فراخ”, لزوجته لتقوم بطبخه ليتفاجأ بها وهي تقوم بغسله بالصابون.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد اعترفت رانيا محجوب, وسط ضحكات مقدمة البرنامج, وجمهور مواقع التواصل الذي قام بتداول المقطع.

محمد عثمان _ النيلين