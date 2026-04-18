شاهد بالفيديو.. ناشطة ومقدمة محتوى تثقيفي تهاجم شاب تغزل في “شفايفها” على الهواء: (برتاح لي “قدومك” السمح)

عبرت الناشطة, والتيكتوكر, السودانية, هالة عبد الرحيم, عن غضبها الشديد من تعليق أحد متابعيها في مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشطة, التي تقوم بنشر مقاطع تثقيفية, تلقت تعليق من شاب متابع لها قال فيه: (والله يا هالة أنا برتاح “قدومك” السمح ربنا يحفظك) ويقصد بكلمة “قدوم” بلهجة السودانية, “الشفايف” والفم.

وقالت الناشطة, في تدوينة أرفقت معها تعليق الشاب: (شوفوا هوي ياولاد انا ملاحظة تعليقات ماحلوة ولا من الاخلاق وبحظر كتير وصراحة زهجت وكلام مافي زول متربي بيكتبوا أرجو اختيار الكلمات وخلونا حلوين مع بعض ومحترمين).

محمد عثمان _ النيلين