ميتا تعتزم تسريح الآلاف من موظفيها بعد التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشفت شبكة “فوكس بيزنيس” الأمريكية أن شركة “ميتا” تعتزم تسريح الآلاف من موظفيها بدءاً من الشهر المقبل، في ظل توقعات أخرى بتسريح أعداد أكبر في وقت لاحق هذا العام.

ونقلت الشبكة المعنية بالشؤون الاقتصادية عن مصادر ووكالات أنباء قولها إن عملاقة التكنولوجيا تنوي تخفيض نحو 10% من قوتها العاملة العالمية – أي ما يقرب من 8 آلاف موظف – في جولة أولى من جولاتها لتسريح العمالة في 20 مايو المقبل.

وتخطط “ميتا” عمليات تسريح إضافية في النصف الثاني من هذا العام، غير أنها لم تفصح عن التفاصيل بما في ذلك التوقيت والنطاق.

كانت وكالات أنباء عالمية أفادت في الأسابيع الماضية بأن شركة “ميتا” تدرس إجراء تخفيضات قد تؤثر على 20% على الأقل من قوتها العاملة، وذلك في إطار مساعيها للتغلب على ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي.

كان متحدث باسم “ميتا” قد ذكر في تصريحات سابقة لمحطة “فوكس بيزنس” أن التقرير السابق عن تسريح العاملين كان “تقريراً تخمينياً حول مناهج نظرية”.

تأتي هذه التخفيضات في إطار سعي “ميتا” لتعويض تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتبسيط العمليات من خلال الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد استثمر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي في إطار تحول الشركة نحو هذه التقنية.

وأعادت “ميتا” تنظيم فرق العمل داخل قسم “مختبرات الواقع” التابع لها، ونقلت المهندسين إلى مجموعة جديدة لـ”الذكاء الاصطناعي التطبيقي”، تركز على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على كتابة البرامج وتنفيذ مهام معقدة.

وبلغ عدد موظفي “ميتا” حوالي 79 ألف موظف حتى 31 ديسمبر، حسب آخر أرقام صدرت عنها، وسيمثل خفض عدد الموظفين بنسبة 20% أكبر عملية إعادة هيكلة تشهدها شركة “ميتا” منذ عام 2022 وبداية عام 2023.

كانت الشركة قد سرحت 11 ألف عامل في نوفمبر 2022، أي ما يقارب 13% من قوتها العاملة، ثم خفضت 10 آلاف وظيفة أخرى بعد أشهر، وكانت شركات أمريكية كبرى أخرى، من بينها “أمازون”، أعلنت عن تسريح عمال مرتبط بتطورات الذكاء الاصطناعي.

وفي يناير الماضي، أعلنت “أمازون” عن خفض حوالي 16 ألف وظيفة، بعد أن أعلنت سابقًا في أكتوبر عن تسريح حوالي 14 ألف موظف إداري، ليصل إجمالي التخفيضات إلى نحو 30 ألف وظيفة.

