طريقة عمل شوربة مشروم بالبروكلى والكريمة

تحتل الشوربة مكانة أساسية لا غنى عنها على مائدة الطعام، وتأتي شوربة المشروم بالبروكلي والكريمة في مقدمة الخيارات الصحية واللذيذة؛ بفضل احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم صحة الجسم ومناعته. ولتحضير هذا الطبق الغني والمشبع بطعم احترافي، نستعرض معكم الوصفة بخطوات الشيف “نهال الشناوى”، كما قدمتها في برنامج “جديد وسريع” على شاشة قناة سفرة.

المقادير:

زهرة بروكلي مسلوقة وردات صغيرة

500 جرام مشروم طازج شرايح

1 ثمرة بصل مفرومة

مكعب مرقة

مكعب زبدة كبير

3 كوب مرقة لحم أو دجاج

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة 7 بهارات

ملح

كوب كريمة طهي

2 ملعقة دقيق مذاب في ماء

طريقة تحضير شوربة مشروم بالبروكلي والكريمة:

-في وعاء يشوح البصل مع الزبدة

-يضاف المشروم والبروكلي والفلفل الأسود والملح

-تضاف المرقة وجميع البهارات

-ثم تضاف الكريمة، وأخيرا الدقيق المذاب

-تخلط في محضر الطعام وتقدم ساخنة

اليوم السابع