خبير عسكري يكشف عن تحول كبير في الجيش المصري

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء أركان حرب سمير فرج أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحول استراتيجي كبير بكسر قيود التبعية التسليحية للجيش المصري التي استمرت لعقود.

وقال اللواء فرح إن الدولة المصرية نجحت في نقل القوات المسلحة للبلاد إلى مصاف القوى العظمى عالميا “ليس فقط من خلال اقتناء الأسلحة الحديثة، بل عبر التصنيع المحلي والابتكار الوطني”.

وأضاف الخبير العسكري البارز في تصريحات لقناة محلية، أن القوات المسلحة كانت تحلم منذ 30 عاما بكسر احتكار جهة واحدة لتوريد السلاح، وهو ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي “بقرار جريء رغم الضغوط الدولية الهائلة”.

وأوضح الخطورة التي كانت قائمة سابقا قائلا: “بعد عام 1973 أصبح سلاحنا معتمدا كليا على المعونة الأمريكية، وهو ما كان يمثل خطورة كبيرة في حال نفاد الذخيرة أو الحاجة لقطع الغيار أثناء القتال”.

وأشار اللواء فرج إلى هذا التنوع الحالي في مصادر التسليح: “اليوم مصر تشرق بسلاحها من كل اتجاه من فرنسا الرافال والميسترال، ومن إيطاليا وألمانيا أحدث الفرقاطات والغواصات، ومن روسيا والصين المقاتلات والمسيرات المتطورة، بالإضافة إلى المدفعية الكورية الجنوبية” معتبرا أن هذا التنوع “جعل يد مصر هي العليا، فلا أحد يملك الضغط علينا أو منع السلاح عنا”.

وسلط الضوء على الطفرة في التصنيع العسكري المحلي، قائلا إن المصانع الحربية التي أُسست في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وتوقفت عن دورها العسكري لفترة، عادت بقوة في عهد الرئيس السيسي وبجهود الفريق الراحل محمد العصار.

وأكد أن مصر لم تعد تستورد فقط بل أصبحت تصنع، قائلا: “صنعنا الفرقاطة الألمانية الرابعة بأيد مصرية لنقل التكنولوجيا، وأصبح لطلاب الكلية الفنية العسكرية دور بارز في ابتكار وتصنيع الطائرات المسيرة (الدرونز) التي عرضت في معرض إيديكس، وباتت تمثل البعبع الجديد في حروب العصر الحديث”.

وفي سياق القوة البحرية، أكد اللواء سمير فرج أن البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميا، مرجعا هذا التفوق إلى الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية منذ 10 سنوات، مشددا على أن “قوة الأسطول المصري هي التي تحمي حقوقنا في غاز المتوسط”.

وقارن بين الوضع المصري وما حدث في لبنان، قائلا: “لبنان يمتلك غازا في البلوك رقم 9، لكن إسرائيل استولت عليه وتصدره الآن بينما تعيش لبنان في ظلام، أما في مصر فلا يجرؤ أحد على المساس بحبة رمل أو حقل غاز واحد، لأن لدينا سادس بحرية في العالم تحمي مياهنا الاقتصادية”.

