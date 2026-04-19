الحوثيون: إذا قررنا إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين تماما عن فتحه

هددت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن، بإغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل أمام الملاحة الدولية، في تصعيد يربط أمن الممرات المائية بمسار السياسات الأمريكية في المنطقة.

ولوحت جماعة الحوثي اليمنية، بإغلاق مضيق باب المندب، موجهة تحديا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد القيادي في الجماعة، حسين العزي، قدرة الحوثيين على فرض إغلاق للمضيق لا يمكن تجاوزه، مطالبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتغيير سياساتهما تجاه القضايا اليمنية والإقليمية.

وقال حسين العزي، إنه “إذا قررت الجماعة إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين تماما عن فتحه”.

وأضاف العزي عبر منصة “إكس” أنه “من الأفضل لترامب والعالم المتواطئ الإنهاء الفوري لكل الممارسات والسياسات المعيقة للسلام، وإظهار الاحترام المطلوب لحقوق شعبهم وأمتهم”.

وتأتي تصريحات القيادي في جماعة الحوثي اليمنية حسين العزي، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز بدءا من السبت وحتى رفع الحصار الأمريكي، مهددة باستهداف السفن التي تقترب من المضيق.

المصدر: RT