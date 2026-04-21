إيران تنفي مناقشة نقل اليورانيوم المخصب مع واشنطن

قال المتحدث ​باسم وزارة ⁠الخارجية الإيرانية إسماعيل ‌بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي “لم تتم مناقشة نقل اليورانيوم المخصب قط خلال جولة ​المفاوضات هذه ⁠ولا قبلها”.

وأضاف أن ‌إيران ​لم تعتبر نقله ‌خيارا على الإطلاق، ‌بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن إيران ‌سوف تستخدم كل ​الموارد والقدرات المتاحة لضمان استمرار العمليات الطبيعية لصناعة النفط ​والحفاظ على مبيعاته.

وتابع أنه ليس ⁠لدى إيران أي خطط ⁠لعقد جولة جديدة ⁠من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف” لم ⁠يتم اتخاذ ​أي قرار بهذا الشأن”.

