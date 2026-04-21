إيران تنفي مناقشة نقل اليورانيوم المخصب مع واشنطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي “لم تتم مناقشة نقل اليورانيوم المخصب قط خلال جولة المفاوضات هذه ولا قبلها”.
وأضاف أن إيران لم تعتبر نقله خيارا على الإطلاق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال إن إيران سوف تستخدم كل الموارد والقدرات المتاحة لضمان استمرار العمليات الطبيعية لصناعة النفط والحفاظ على مبيعاته.
وتابع أنه ليس لدى إيران أي خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضاف” لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن”.
