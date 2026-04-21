عمرو أديب: محدش عايز يحارب لا أمريكا ولا إيران ولا إسرائيل

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يطلق تصريحات متضاربة، إذ يمدح الإيرانيين، وفى اللحظة التالية يهدد بقصفها، ما يربك الأسواق والعالم.

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء الأحد، أن أمريكا قدمت للإيران 15 نقطة فى المفاوضات، و13 نقطة منها لا توجد مشكلة فيها، أما النقطتان المتبقيتان فهما البرنامج النووى ومضيق هرمز، وهما محور الخلاف الحالى.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية لدى أمريكا ليست فى هرمز بقدر ما هى فى عسكرة البرنامج النووى الإيرانى، خاصة مع الضغط الإسرائيلى، مؤكدًا أن وجود سلاح نووى فى يد إيران أمر خطير وغير مقبول.

ولفت أديب إلى أن الحرب إذا تجددت مرة أخرى فإن إيران ستعاود ضرب دول الخليج مجددا، وشدد بأن الموقف تجاه نووى إيران يجب ألا يكون متساهلًا بما فى ذلك مصر التى يجب ألا تُظهر أى تساهل تجاه هذا الأمر بأى حال من الأحوال.

وأشار إلى رفض إيران المشاركة فى الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا، لافتًا إلى أن أعين العالم أجمع تترقب ما إذا كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستعقد الإثنين فى باكستان من عدمه.

وتابع: «تقديرى محدش عايز يحارب لا أمريكا ولا إيران ولا إسرائيل، لكن إيران تلعب على حافة الهاوية»، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يتابع التطورات، لأنها ستؤثر مباشرة على حياته اليومية.

