سيمون تحيى ذكرى وفاة والدها: أنت إنسانيتى وفنى وأجمل صفات حياتى

أحيت الفنانة سيمون الذكرى 35 لوفاة والدها، بكلمات مليئة بالعاطفة والوفاء، حيث تذكرت اللحظات التي جمعتها به وأثره الكبير في حياتها.

رثاء مليئ بالعاطفة ووفاء مستمر

ونشرت سيمون عبر حسابها على منصة X، صورا لها مع والدها الراحل خلال فترة طفولتها، صحبتها قائلة: “الذكرى 35 لوفاة أعظم إنسان في حياتي، والدي الغالي أجمل أب وتربيتك الغالية ما فارقتنيش في روحي دوما.. حبيبي يا بابا لا أنساك”.

وأضافت: “أنا أفكارك، أحلامك، آمالك ولن أخذلك، أنت إنسانيتي وفني، أجمل صفات في حياتي، لم تضعفني منذ مجيئي

سيمون تطرح مؤخرا أغنية جديدة

وكانت النجمة سيمون طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “كلمنى عن نفسك” كلمات وألحان نورة العتيبى، توزيع نادر حمدى، جيتار شريف فهمى، مونتاج دينا سمير، والأغنية تحمل كلمات بسيطة لكنها عميقة المعاني عن بداية علاقة بين شاب وفتاة، فهل ستستمر العلاقة أم ستكون مثلما قالت الأغنية: وبنسال وهنسأل وهنعرف ناس ونفارق ناس.. أسئلة نكررها لوشوش تانية بنفس الإحساس.

تبدأ الأغنية بمقطع: كلمني عن نفسك.. عايزة أعرف كل تفصيله فيك فالأول اسمك ايه.. آسفة فكرني هتشرب إيه .. اللون اللي تحبه فنانك اللي بتسمع ليه .. طب حاسس مرتحلي ولا سؤالي ده بدري عليه .. الوقت جري بسرعة والله ماحستش معاك بيه .. فرصة سعيدة وشكرا أما نشوف بينا هيحصل ايه.

