أبو الغيط يحدد أكبر تهديد للأمن القومي العربي مع إسرائيل

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن إيران وإسرائيل يمثلان “مشروعين للهيمنة” على المنطقة العربية، مؤكدا أنهما سببان رئيسيان في عدم الاستقرار الإقليمي.

وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد في تركيا بحضور قادة ومسؤولين دوليين من نحو 150 دولة إن المنطقة العربية تعرضت لتدخلات إسرائيلية منذ 78 عاما، بدءا من قضية فلسطين، مرورا بالعدوان على لبنان وسوريا، وانتهاء بالاحتلال المستمر لأراضٍ عربية، بالإضافة إلى تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية بعد الثورة الإيرانية عام 1979، والتي أدت إلى ثلاثة حروب في الخليج.

وأضاف أن إيران “تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبخاصة دول الخليج”، مشيرا إلى أن هذه التدخلات أدت إلى “تخلف منحى جيابوليتيكي يتجاوز حدود المنطقة الإقليمية والعربية والإسلامية”.

وشدد أبو الغيط على أن المنطقة العربية “لا تتجه نحو إيران وإسرائيل إلا بإدراك الجميع مدى خطورة هذين المشروعين والتحرك نحو إنهاء النزعة التوسعية لدى هاتين الدولتين”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، جمال رشدي أن أبو الغيط أكد في مداخلته على أن “امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، ومحاولات إيران تطوير برنامجها النووي، يهددان الاستقرار في المنطقة”، محذرا من سباق تسلح نووي إقليمي خطير.

كما أشار أبو الغيط إلى أن منطقة الخليج تقوم على تحقيق الازدهار والانفتاح على العالم، وأن أي صعود أو إحكام للسيطرة الإيرانية سيؤدي إلى “صعود وإحكام للإرهاب والإحباط على الاستقرار”.

وأكد على ضرورة “تغيير السلوك” من قبل إسرائيل وإيران، خاصة فيما يتعلق بامتلاك السلاح النووي، معتبراً أن ذلك يمثل تهديداً وجودياً للأمن العربي.

ويُعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي أحد أبرز المنصات الدبلوماسية الدولية السنوية، الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، ويجمع قادة الدول ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية لمناقشة قضايا السلام والأمن والتعاون الإقليمي.

وفي نسخته لعام 2026 ركز المنتدى على التوترات في الشرق الأوسط، قضية فلسطين، والتحديات الأمنية الناتجة عن البرامج النووية والتدخلات الخارجية.

