شاهد بالفيديو.. رانيا الخضر تقود سيارتها بشوارع العاصمة في وقت متأخر من الليل وترد على مروجي الشائعات: (دا إثبات بالفيديو للناس البتقول الخرطوم ما آمنة)

نشرت الناشطة, وسيدة الأعمال, السودانية, المعروفة رانيا الخضر, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الناشطة, المعروفة في المقطع وهي تقود سيارتها بشوارع العاصمة الخرطوم, في وقت متأخر من الليل.

وذكرت رانيا الخضر, انها قصدت تصوير المقطع في هذا الوقت وتحديداً بعد الواحدة صباحاً لتنفي الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن انعدام الآمن بالخرطوم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن سيدة الأعمال, التي عادت مؤخراً لأرض الوطن, ظهرت في جولة بشارع “الوداي”, بأم درمان, لكنها أكدت أنها كانت عائدة من مشوار بمدينة بحري, في هذا الوقت المتأخر من الليل, لتنفي ما ينشره مروجي الشائعات.

محمد عثمان _ النيلين