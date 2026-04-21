بالصورة.. نيابة أمن الدولة بالسودان تصدر أمراََ بالقبض على المحامية رحاب مبارك والعقوبة قد تصل إلى الإعدام

دونت نيابة أمن الجرائم الموجهة ضد الدولة بلاغاً ضد المحامية رحاب مبارك سيد أحمد، برقم (50/ 2026)، تحت المواد (66/51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة ونشر الأخبار الكاذبة وإلحاق الضرر بمصالح البلاد.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن هذه الاتهامات قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، ودعت النيابة العامة, المحامية, لتسليم نفسها والمثول أمامها خلال 72 ساعة.

ووفقاً لما جاء البلاغ المتداول فقد ناشدت النيابة العامة في منشورها كافة المواطنين ورجال الشرطة المساعدة في القبض على المتهمة.

