كاظم الساهر: نمت في المقاهي والحدائق لأحقق هذا النجاح وعملت مقابل 5 دنانير

كشف القيصر كاظم الساهر، عن كواليس حياته قبل الشهرة، مؤكدًا إنه مر بظروف صعبة للغاية، حيث نام في الحدائق والمقاهي حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، كما عمل مدرسًا موسيقيًا مقابل 5 دنانير في الشهر، وكان يحمل العود على ظهره ويمشي كيلومترات للوصول إلى عمله، مشيرًا إلى أن الفن ليس سهلاً، وأن الجمهور الذي يشاهد الفنان على المسرح ساعة لا يعرف كم سنة تعب فيها لتلك الساعة.

وأوضح الساهر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يغني كلمات بل قصائد، ويرفض 90% من الكلمات التي تصل إليه ويختار الشعر الراقي فقط، مؤكدًا أن أغنية “مدرسة الحب” غيرت حياته، متابعًا أنه عندما يكتب أغنية يجب أن تلمسه أولاً، فإن لم تبكيه وهو يلحنها فلن يغنيها للناس.

وأكد أن الجمهور هو من صنع كاظم الساهر، ووصف نفسه بأنه مجرد صوت يوصل إحساسهم، واصفًا علاقته بالجمهور العربي بأنها “علاقة عشق” وإنهم عائلته الثانية، واعتبر أن الشهرة “سجن ذهبي”، وأنه قد استغنى عن الكثير مقابلها، وأهمها الخصوصية.

وعن العراق، قال “الساهر”، إنه الحب الأول والأخير، مهما سافر ومهما غنى فقلبه هناك، ودمعت عينه مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لاختار أن يكون ابن الموصل مائة مرة.

أما عن الحب، فأوضح أنه عنده ليس كلمة بل فعل وتضحية، وأن أغانيه كلها عن الحب الصادق، ووصف نفسه بأنه “رومانسي لدرجة الغباء”، معتبرًا أن هذا سبب نجاحه وسبب تعبه في نفس الوقت.

وشدد على أن الفنان الحقيقي يجب أن يكون لديه رسالة، وليس مجرد مؤدى من أجل المال، رافضا الغناء الهابط حتى لو كان سيجلب الملايين، وقال إن الموسيقى لغة عالمية وهو يحاول أن يوصل كلامه العربي إلى كل العالم.

وعند سؤاله عن متى شعر بأنه نجح، أجاب: “يوم شاهدت طفلًا في الشارع يغني أغنية من أغاني.. وقتها عرفت أن صوتي وصل”.

اليوم السابع