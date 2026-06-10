أشرف زكي: ندعم منى زكي في رفضها التصالح مع فتاة فبركت لها صور مخلة

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ اليوم السابع عن دعم النقابة الكامل للفنانة منى زكي وذلك في قرارها بعدم التنازل في قضية الإساءة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور أشرف زكي أن الفتاة المتهمة تحاول إيجاد وساطة للصلح مع مني زكي ولكن منى زكي ترفض، والنقابة تدعم قرارها خاصة أن الفتاة قامت بفبركة صور مخلة، حيث وضعت وجه مني زكي على أجساد نساء أخريات بشكل مسيئ وهو أمر غير مقبول.

وأوضح الدكتور أشرف زكي أن نقابة المهن التمثيلية تسخر كافة الإمكانيات لدعم مني زكي سواء من خلال المستشار القانوني للنقابة أو أي تدخل تحتاجه مني زكي في هذا الشأن.

في سياق مختلف تخوض النجمة منى زكي تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال الفيلم القصير “Alone” والذى شهد عرضه العالمي الأول، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان هوليوود للفيلم العربى.

قصة فيلم Alone

فيلم Alone تدور أحداثه حول سيدة مسنة تعانى من مرض الخرف، وتحاول التعايش مع حالتها وإنكارها فى الوقت ذاته، بينما تعيش السيدة التى ترعاها حالة من الصراع النفسى والحزن الداخلى، ما يخلق حالة إنسانية شديدة التأثير.

أبطال فيلم Alone

فيلم Alone، من إنتاج النجمة منى زكي ومي عبد العظيم، وهو من إخراج منى داود التي تتولي أيضًا كتابة العمل بالمشاركة مع شهيرة جلال، فيما تشارك في بطولته كل من لطيفة فهمي وكريمة منصور، وآخرين.

اليوم السابع