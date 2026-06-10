الحر مش هيبوظ إطلالتك.. 5 أسرار لثبات المكياج لساعات طويلة

في أجواء الطقس الحار، تصبح مهمة الحفاظ على مكياج ثابت ومظهر طبيعي تحديًا يوميًا، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إلا أن الحل لا يكمن في زيادة طبقات المستحضرات، بل في اختيار خطوات ذكية وبسيطة تمنح البشرة مظهرًا متوازنًا يدوم لساعات طويلة دون إرهاقها، وفقًا لما أشارت إليه خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سالي الفقي، وهى..

تهيئة البشرة

الخطوة الأولى تبدأ من العناية بالبشرة قبل المكياج، فتنظيف الوجه جيدًا ثم استخدام مرطب خفيف بتركيبة مائية يساعد على تقليل إفراز الدهون لاحقًا، ويجعل المكياج يلتصق بالبشرة بشكل أفضل كما أن استخدام واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية أو المختلطة يحد من اللمعان غير المرغوب فيه.

البرايمر

اختيار برايمر خفيف يساعد على توحيد سطح البشرة وتقليل مظهر المسام، مما يمنح كريم الأساس ثباتًا أطول دون الحاجة إلى طبقات ثقيلة. والأهم هو وضعه بكميات قليلة حتى لا يعطي إحساسًا بالثقل.

اختيار منتجات خفيفة بدل الطبقات الكثيفة

في الأيام شديدة الحرارة، يفضل الاعتماد على كريم أساس خفيف أو حتى كريم مرطب ملون بدلًا من التركيبات الثقيلة كذلك يمكن الاستغناء عن الكونتور القوي والاكتفاء بتحديد بسيط يمنح ملامح طبيعية.

التثبيت الذكي بدلاً من الإكثار

استخدام البودرة بشكل خفيف على مناطق اللمعان فقط، مثل الجبهة والأنف، يساعد في تقليل ذوبان المكياج كما أن رذاذ التثبيت يعد خطوة فعالة تمنح البشرة مظهرًا منعشًا وتساعد على بقاء المكياج لفترة أطول دون تكتل.

لمسات نهائية بسيطة

الاعتماد على أحمر خدود كريمي بلمسة خفيفة وألوان طبيعية للشفاه يضمن مظهرًا هادئًا ومتناسقًا وفي النهاية، يبقى تقليل الطبقات هو السر الأهم للحفاظ على مكياج ثابت ومظهر طبيعي في حر الصيف، لذلك ابتعدين عن المكياج الثقيل.

اليوم السابع