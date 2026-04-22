“مسعد بولس” .. مستشار ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع السيسي

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية “عمق الشراكة الاستراتيجية” بين بلاده ومصر.

وقال بولس في تغريدة نشرها على منصة “إكس”: “تشرفت بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، ونقلتُ تقدير الرئيس ترامب للدور الحيوي الذي تؤديه مصر كحليف وشريك للولايات المتحدة ومساهم في استقرار المنطقة”.

وأضاف بولس أنه أكد خلال اللقاء توافق الرؤى بين الولايات المتحدة ومصر بشأن عدة ملفات إقليمية هامة، أبرزها السودان والعمل المشترك لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، من خلال السعي إلى هدنة إنسانية وخطة سلام شاملة يتفق عليها الأطراف.

وأوضح أنه فيما يخص الأزمة الليبية فتم التأكيد على استمرار الدعم المشترك للشعب الليبي في بناء مؤسسات موحدة والتحضير لإجراء انتخابات، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.

وتابع “شددنا على أهمية تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة ومصر”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رحب بوقف إطلاق النار في لبنان وجهود الرئيس ترامب نحو السلام الدائم. إنه شرف أن أزور مصر وأعيد الاتصال بالرئيس السيسي.

تأتي زيارة مسعد بولس للقاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب في تعزيز التنسيق مع الحلفاء الإقليميين، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد مصر شريكا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة منذ عقود، وتشهد العلاقات بين البلدين زخما ملحوظا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتركز المناقشات حاليا على ملفات ساخنة مثل الأزمة السودانية التي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، والوضع في ليبيا الذي يسعى المجتمع الدولي لإنهاء الانقسام فيه من خلال انتخابات شاملة، بالإضافة إلى تطورات لبنان بعد وقف إطلاق النار.

المصدر: RT