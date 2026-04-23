فنادق دبي تعلن عن إغلاق مؤقت للقيام بأعمال الصيانة

أعلنت عدة فنادق في دبي عن إغلاقها مؤقتا لأعمال التجديد ابتداء من شهر أبريل في خضم موجة من التحديثات وأعمال التجديد المخطط لها.وسيغلق فندق راديسون بلو (مدينة دبي للإعلام) أبوابه في 30 أبريل بسبب أعمال التجديد المخطط لها والتحضيرات لانسحاب الفندق من علامة راديسون التجارية في عام 2027.وصرح ممثل عن الفندق لمجلة هوتيلير الشرق الأوسط: “سيغلق فندق راديسون بلو، مدينة دبي للإعلام، أبوابه ابتداء من 30 أبريل 2026 لأعمال التجديد المخطط لها. وستستمر خدمات الطعام حتى نهاية العام”.كما اعتذر فندق سانت ريجيس دبي (نخلة جميرا) الفاخر مؤقتا عن استقبال النزلاء بسبب أعمال تجديد واسعة النطاق. ووفقا لأنظمة الحجز، لن تكون أماكن الإقامة متاحة من 12 أبريل إلى 31 أغسطس 2026. ومع ذلك، ستظل مطاعم الفندق مفتوحة كالمعتاد.وأعلن فندق برج العرب الشهير في دبي، في وقت سابق، عن إغلاقه مؤقتا لأعمال التجديد، والتي من المتوقع أن تستغرق 18 شهرا.وقال أحد موظفي فندق برج العرب في وقت سابق، إن الفندق ​سيغلق أبوابه خلال عملية تجديد شامل تستمر ‌18 شهرا، وهي الأولى من نوعها منذ افتتاحه عام 1999 وتأتي في وقت يشهد تباطؤا في حركة السياحة بالمنطقة بسبب ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويضم الفندق، المصنف حاليا ضمن فئة السبع نجوم، ما يقارب 200 جناح فاخر، ويشتهر بتصميماته الداخلية الرائعة المزينة بالرخام.

ووفقا لمجموعة جميرا، سيتولى مصمم الديكور الفرنسي الشهير تريستان أوير قيادة مشروع التجديد، حيث يعرف أوير عالميا بخبرته في ترميم مواقع تراثية مرموقة، من بينها فندق كريون في باريس.

