كيف تعرضت سماح أنور لموقف محرج على المسرح بعد تدريب 8 أشهر؟.. عيد ميلادها

تحتفل اليوم الأربعاء الفنانة سماح أنور، بعيد ميلادها، إذ ولدت 22 أبريل عام 1965 داخل عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الكاتب أنور عبد الله والفنانة سعاد حسين، ما منحها منذ البداية أرضية قوية للانطلاق في عالم الفن، ورغم دراستها للغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، فإن شغفها بالتمثيل كان أقوى، لتتجه سريعًا إلى الساحة الفنية وتحقق حضورًا فنيا لافتًا، سواء من خلال المسرح أو السينما أو الدراما.

تميزت سماح أنور بأدوار الحركة في السينما، وقدمت عددًا من الأعمال التي رسخت اسمها لدى الجمهور، من أبرزها فيلم “حالة تلبس” و”بنت مشاغبة جدًا”، كما تألقت على خشبة المسرح وقدمت عروضًا ناجحة، إلى جانب مشاركاتها التليفزيونية التي حققت من خلالها جماهيرية واسعة، خاصة بعد دورها في مسلسل “ذئاب الجبل”، الذي يعد علامة مهمة في مشوارها الفني.

وخلال لقائها السابق في برنامج صاحبة السعادة، كشفت سماح أنور جانبًا من كواليس بداياتها، حيث أكدت أنها تعلمت الرقص خصيصًا من أجل مشاركتها في مسرحية “راقصة قطاع عام”، وذلك بدافع ثقتها الكبيرة في المخرج جلال الشرقاوي، وأوضحت أن البطولة كانت مقررة للفنانة شيريهان والفنان حسن عابدين، قبل أن يعتذر الأخير ليحل محله يحيى الفخراني، كما اعتذرت شيريهان عن الدور، ليُسند إليها.

وأضافت أنها استغرقت 8 أشهر كاملة لتعلم الرقص، مشيرة إلى موقف طريف حدث خلال العرض الأول، حين تمزقت بدلة الرقص الخاصة بها بسبب مسمار في المسرح، لكنها لم تكتشف الأمر إلا بعد انتهاء الرقصة.

