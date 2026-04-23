بالفيديو.. “يا هيام انت طلقانة بالتلاتة”.. رجل سوداني يفاجئ الجميع ويطلق زوجته في بث مباشر تابعه الآلاف على “تيك توك”.. كيف كانت ردة فعل الزوجة!!

2026/04/23
فاجأ رجل سوداني, المتابعين الذين تواجدوا في بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير, بإقدامه على تطليق زوجته على الهواء.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الرجل اقتحم بث مباشر للتيكتوكر, المعروف “المفترس”, وذلك أثناء حديث زوجته في المنصة.

الرجل فاجأ الجميع بالمداخلة قائلاً: “يا هيام انت طلقانة بالتلاتة”, وسط صمت وذهول الجميع على المنصة بما فيهم صاحبها “المفترس”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن ردة فعل الزوجة على طلاقها جاءت صادمة, حيث أكدت أن لا تعير قراره أهمية لأنها كانت طالبة للطلاق منذ فترة.

محمد عثمان _ النيلين

Promotion Content

