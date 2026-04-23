سلاف فواخرجي ترفض يحيى الفخراني.. وتراقص باسم سمرة

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن رفضها سابقاً التعاون مع الفنان المصري يحيى الفخراني في أحد الأعمال الدرامية، معبرة عن ندمها الشديد على هذه الخطوة ومؤكدة أن اعتذارها عن المشاركة جاء دون مبرر واضح حتى الآن.

وأوضحت فواخرجي خلال ندوتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة، مساء الأربعاء، أنها لا تزال تتساءل عن الأسباب النفسية التي دفعتها إلى الاعتذار رغم إدراكها أن تلك الفرصة كانت كفيلة بمنحها حضوراً فنياً مميزاً على الساحة المصرية، على حد تعبيرها.

كما أضافت أنها كانت تسعى لدخول الفن المصري بطريقة مختلفة، وهو ما دفعها آنذاك إلى اتخاذ قرار الاعتذار، مشيرة إلى أن الخوف كان العامل الأبرز وراء ذلك القرار.

ولفتت إلى أن هذا الشعور يلازمها عادة في التجارب الفنية الجديدة، حتى إنه يسبب لها حالة من الإعياء والمرض قبل بدء أي عمل بفترة وجيزة.

إلى ذلك، كشفت فواخرجي أنها ألغت عدة اتفاقات فنية في مصر عقب النجاح الذي حققته في المسلسل الدرامي الشهير “أسمهان”، موضحة أن اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011 دفعها إلى البقاء في وطنها وعدم المغادرة، حرصاً على التواجد إلى جانب بلدها في تلك الظروف.

رقص مع باسم سمرة

في سياق متصل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع سلاف فواخرجي بالفنان المصري باسم سمرة وهما ينسجمان في وصلة رقص على أنغام أغنية المهرجانات الشهيرة “إيه دا إيه دا”، وذلك على هامش مهرجان أسوان.

وشاركت النجمة السورية الفيديو عبر “ستوري” حسابها الخاص على إنستغرام، فيما تفاعل عدد واسع من نشطاء منصات التواصل مع المقطع المصور، في حين انتقد آخرون الفنانة السورية التي عرفت سابقاً بتأييدها لنظام الأسد.

وفواخرجي المولودة في 27 يوليو 1977 بمدينة اللاذقية السورية، من أبرز نجمات الدراما والسينما في العالم العربي، وصاحبة مسيرة فنية طويلة ومتنوعة بدأت أواخر التسعينيات.

إلا أنها تعرضت في الآونة الأخيرة لانتقادات من قبل بعض السوريين الذين رأوا أنها لا تزال تدافع عن نظام الأسد، لا سيما بعدما نفت علمها بوجود سجون ومراكز اعتقال تعرض فيها الآلاف للتعذيب والموت.

يذكر أن فواخرجي التي عرف عنها سابقاً أنها من مؤيدي الرئيس السوري السابق كانت فصلت من نقابة الممثلين السوريين في أبريل الماضي (2025)، بسبب تصريحات لها اعتبرت بمثابة “إنكار للجرائم الأسدية والتنكر لآلام الشعب السوري”.

