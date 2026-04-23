درة: دور ونيسة فى فيلم الأوله فى الغرام من أحلى الأدوار فى حياتى

تحدثت النجمة درة، عن سعادتها بالتعاون مع الكاتب وحيد حامد، فى بدايتها الفنية، خلال ندوة تكريمها فى اليوم السابع عن دور ميادة الدينارى فى مسلسل على كلاى.

وقالت درة:” من حظى أنى قابلت الكاتب العظيم وحيد حامد فى بداية حياتى الفنية وأنه أدانى دور ونيسة فى فيلم الأوله فى الغرام ولحد الآن متذكرة اللحظة التى قابلته فيها واتكلمنا وأخذت الدور وروحت طول الطريق ماسكة السيناريو و مش مصدقة أنى هعمل دور من تأليف وحيد حامد وكانت لحظة مميزة فى حياتى “.

تكريم درة فى اليوم السابع

وكرم اليوم السابع النجمة درة، وذلك في ندوة بمقر الجريدة، بعد نجاح دورها فى مسلسل على كلاى فى رمضان 2026.

وقدمت النجمة درة أداءً لافتًا ومميزًا في مسلسل “على كلاي”، حيث نجحت في تجسيد شخصية “ميادة الديناري” باحترافية عالية، مؤكدة قدرتها على التلون الدرامي وتقديم أدوار مركبة تحمل أبعادًا نفسية معقدة.

