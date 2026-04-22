ندوة لتكريم سلاف فواخرجى بمهرجان أسوان لسينما المرأة اليوم

تقيم إدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، اليوم الأربعاء، ندوة خاصة لتكريم الفنانة سلاف فواخرجي، في تمام الساعة 12 ظهرا، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان.

نشأت سلاف فواخرجي في مدينة اللاذقية، وتخرجت في كلية علوم الآثار بجامعة دمشق، كما درست الرسم والنحت، وبدأت مشوارها السينمائي سنة 1997 وهي في سن صغيرة، من خلال فيلم “الترحال” مع المخرج ريمون بطرس، وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية فتعاونت مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد في فيلم “نسيم الروح”، ثم كانت على موعد مع العمل في السينما المصرية في فيلمين هما “حليم” مع المخرج شريف عرفة سنة 2006، و”ليلة البيبي دول” مع المخرج عادل أديب سنة 2007.

لكن عطاءها في السينما السورية ظل متواصلا فقدمت في سنة 2008 أيضا فيلم “حسيبة” مع المخرج ريمون بطرس في ثاني تعاون بينهما، ثم توالت بعد ذلك أعمالها على الشاشة الفضية فقدمت فيلم “هوى” مع المخرجة واحة الراهب، وفيلمي “مريم” و”الأم” مع المخرج باسل الخطيب، إضافة لفيلمي “بانتظار الخريف” و”سلمى” مع المخرج جود سعيد، وكان لها تجربة مهمة في فيلم روائي قصير بعنوان “يوم صامت” يتناول مشاكل الصم والبكم وجسدت خلاله شخصية أم صماء وابنها أصم، فضلا عن كتابتها للسيناريو والتعاون في إخراج فيلم “كازي روز” مع المخرج وائل رمضان، كما خاضت مؤخرا تجربة العمل في السينما الإيرانية من خلال فيلم “أرض الملائكة” مع المخرج باباك خواجة باشا، وحصلت عنه على جائزة السيمرغ الذهبي بمهرجان فجر السينمائي.

وتمتلك سلاف فواخرجي مسيرة مهمة ومتنوعة في الدراما التليفزيونية، حيث شاركت في بطولة العديد من المسلسلات الناجحة، مثل “أسمهان” و”كليوباترا” و”رسائل الحب والحرب” و”ملوك الطوائف” و”ذكريات الزمن القادم” و”عصي الدمع” و”شارع شيكاغو” و”أحلام كبيرة” و”اخر أيام الحب” و”شهرزاد الحكاية الأخيرة” و”إسال روحك” و”حدث في دمشق.

