جوجل تطلق ميزة Gemini في متصفح Chrome فى 7 دول جديدة

أعلنت جوجل عن إتاحة ميزة Gemini في متصفح Chrome في عدة دول ضمن أسواق جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشمل أستراليا، وإندونيسيا، واليابان، والفلبين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وتُتاح هذه الميزة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأنظمة iOS في جميع هذه الدول باستثناء اليابان.

وقد بدأت جوجل بدمج الذكاء الاصطناعي وGemini في متصفح Chrome بطرق متعددة منذ العام الماضي عبر نافذة عائمة، وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت الشركة مساعدًا جانبيًا يُساعد المستخدمين على الإجابة عن الأسئلة في مختلف علامات التبويب، والاستفادة من ميزة الذكاء الشخصي في Gemini، التي تُمكّن المستخدمين من الاتصال بخدمات مثل Gmail وGoogle Photos للحصول على إجابات مُخصصة.

كما يُمكن للمستخدمين جدولة الاجتماعات باستخدام التقويم، والتحقق من تفاصيل الموقع باستخدام الخرائط، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها عبر Gmail من خلال هذه الميزة في Chrome، كما يُمكن للمستخدمين تحويل الصور على الويب باستخدام Nano Banana 2 في الشريط الجانبي.

وكان تطبيق Gemini في متصفح Chrome متاحًا للمستخدمين في الولايات المتحدة حتى إطلاقه في يناير، ثم وسّعت الشركة نطاق توفره ليشمل الهند وكندا ونيوزيلندا في مارس، ومع هذا الإطلاق، أصبح تطبيق Gemini في Chrome متاحًا في المزيد من البلدان. ​​مع ذلك، لا تزال ميزة “الوكيل” التي تتيح التحكم في نافذة المتصفح لإنجاز المهام نيابةً عنك قيد التجربة، وهي متاحة فقط لمستخدمي باقات AI Pro وAI Ultra المدفوعة في الولايات المتحدة.

