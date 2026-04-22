4 هواتف أيفون لن يصل لها نظام التشغيل iOS 27

تُصدر أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام 27 iOS الجديد قريبا، ومن المنطقي أن يُتاح لمن يرغب فى تجربة النسخة التجريبية الأولى من iOS 27 فرصة تجربة التحسينات التي أُدخلت على المساعد الرقمي لآبل فورًا، وفي العام الماضي، أوقفت آبل دعم نظام iOS لثلاثة طرازات: آيفون XS، وآيفون XS ماكس، وآيفون XR، ولكن ماذا عن الإصدارات التي حصلت على تحديث iOS 26 العام الماضى، ولن تحصل على iOS 27؟

وفقا لما ذكره موقع “Phonearena”، أصدرت جميع هذه الطرازات الثلاثة فى عام 2018، وهى مزودة بمعالج التطبيقات A12 Bionic، فما هي طرازات آيفون التي سيتوقف دعمها هذا العام؟ هذا الأمر مهم لأن طرازات آيفون التى ستفقد دعم نظام iOS هذا العام لن تتلقى تحديثات Siri 2.0، وقد نشر حساب Instant Digital على منصة ويبو قائمة بجميع إصدارات آيفون التى ذكر المُسرّب أنها ستتلقى تحديث iOS 27

هواتف ايفون التى ستحصل على دعم iOS 27

آيفون 17e

آيفون 17

آيفون 17 برو

آيفون 17 برو ماكس

آيفون آير

آيفون 16e

آيفون 16

آيفون 16 بلس

آيفون 16 برو

آيفون 16 برو ماكس

آيفون 15

آيفون 15 بلس

آيفون 15 برو

آيفون 15 برو ماكس

آيفون 14

آيفون 14 بلس

آيفون 14 برو

آيفون 14 برو ماكس

آيفون 13

آيفون 13 ميني

آيفون 13 برو

آيفون 13 برو ماكس

آيفون 12

آيفون 12 ميني

آيفون 12 برو

آيفون 12 برو ماكس

آيفون SE 3

يمكننا إضافة آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، وآيفون سيتم إطلاق هواتف Fold/Ultra بنظام iOS 27 مُثبّتًا مُسبقًا.

هواتف ايفون التى لن تحصل على iOS 27

وإذا كانت هذه القائمة صحيحة، فإن إصدارات iPhone التي حصلت على تحديث iOS 26 ولن تحصل على iOS 27 هي:

– iPhone SE (الجيل الثاني)

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max.

– جميع هذه الهواتف تعمل بمعالج A13 Bionic.

