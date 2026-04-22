4 هواتف أيفون لن يصل لها نظام التشغيل iOS 27
تُصدر أبل النسخة التجريبية الأولى من نظام 27 iOS الجديد قريبا، ومن المنطقي أن يُتاح لمن يرغب فى تجربة النسخة التجريبية الأولى من iOS 27 فرصة تجربة التحسينات التي أُدخلت على المساعد الرقمي لآبل فورًا، وفي العام الماضي، أوقفت آبل دعم نظام iOS لثلاثة طرازات: آيفون XS، وآيفون XS ماكس، وآيفون XR، ولكن ماذا عن الإصدارات التي حصلت على تحديث iOS 26 العام الماضى، ولن تحصل على iOS 27؟
وفقا لما ذكره موقع “Phonearena”، أصدرت جميع هذه الطرازات الثلاثة فى عام 2018، وهى مزودة بمعالج التطبيقات A12 Bionic، فما هي طرازات آيفون التي سيتوقف دعمها هذا العام؟ هذا الأمر مهم لأن طرازات آيفون التى ستفقد دعم نظام iOS هذا العام لن تتلقى تحديثات Siri 2.0، وقد نشر حساب Instant Digital على منصة ويبو قائمة بجميع إصدارات آيفون التى ذكر المُسرّب أنها ستتلقى تحديث iOS 27
هواتف ايفون التى ستحصل على دعم iOS 27
آيفون 17e
آيفون 17
آيفون 17 برو
آيفون 17 برو ماكس
آيفون آير
آيفون 16e
آيفون 16
آيفون 16 بلس
آيفون 16 برو
آيفون 16 برو ماكس
آيفون 15
آيفون 15 بلس
آيفون 15 برو
آيفون 15 برو ماكس
آيفون 14
آيفون 14 بلس
آيفون 14 برو
آيفون 14 برو ماكس
آيفون 13
آيفون 13 ميني
آيفون 13 برو
آيفون 13 برو ماكس
آيفون 12
آيفون 12 ميني
آيفون 12 برو
آيفون 12 برو ماكس
آيفون SE 3
يمكننا إضافة آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس، وآيفون سيتم إطلاق هواتف Fold/Ultra بنظام iOS 27 مُثبّتًا مُسبقًا.
هواتف ايفون التى لن تحصل على iOS 27
وإذا كانت هذه القائمة صحيحة، فإن إصدارات iPhone التي حصلت على تحديث iOS 26 ولن تحصل على iOS 27 هي:
– iPhone SE (الجيل الثاني)
– iPhone 11
– iPhone 11 Pro
– iPhone 11 Pro Max.
– جميع هذه الهواتف تعمل بمعالج A13 Bionic.
