لماذا مدد ترامب هدنة إيران؟.. “CNN” تكشف كواليس اللحظة الأخيرة قبل القرار

جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد الهدنة مع ايران بمثابة مفاجأة، فخلال الأيام القليلة الماضية أكد انه لن يمدد وقف اطلاق النار حال عدم التوصل لاتفاق بحلول الأربعاء الا انه في اللحظة الأخيرة خالف تصريحاته مع الإبقاء على حصار مضيق هرمز في الوقت الذي شككت فيه طهران في قرار واشنطن ووصفته بخدعة لشن ضربة مفاجئة وكسب الوقت.

وفقا لشبكة سي ان ان، اجتمع ترامب مع فريقه للأمن القومي امس الثلاثاء لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة ضد ايران، وخلال الأيام السابقة أرسلت واشنطن الى ايران قائمة نقاط عامة تريد موافقه مسبقة عليها قبل الجولة المقبلة من المحادثات لكن رد ايران تأخر ما اثار شكوك البيت الأبيض حول جدوى توجه فانس وفريق التفاوض الامريكي إلى باكستان.

ترامب يبرر الصمت الإيراني بخلافات داخلية في طهران

يرى كبار مساعدي ترامب، أن أحد الأسباب الرئيسية للصمت الإيراني هو وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية، استناداً إلى تقارير من الوسطاء الباكستانيين، وتعتقد ادراة ترامب ان الإيرانيين لم يتوصلوا الى موقف موحد بخصوص قضايا أساسية مثل تخصيب اليورانيوم والمخزون الحالي عالي التخصيب و والعقوبات التي سيتم رفعها، والقضايا السياسية والعسكرية في إيران، كما يعتقدوا أن جزءاً من المشكلة يتعلق بما إذا كان المرشد الجديد مجتبى خامنئي يقدم توجيهات واضحة، أو أن المسؤولين يعملون دون تعليمات دقيقة.

ويرى المسؤولون الذين تحدثوا للشبكة الامريكية أن بقاء المرشد متخفياً عطل التواصل داخل النظام الإيراني، ورغم هذا، قال احدهم إن احتمال عقد لقاء بين المفاوضين لا يزال قائماً، لكن توقيته غير مؤكد، وبدلاً من استئناف الضربات العسكرية، اختار ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين قبل انتهاء المهلة، وهذه المرة دون تحديد موعد نهائي واضح.

خبراء يحذرون ترامب من تخفيف الضغط على ايران

وفي منشور على تروث سوشيال أشار ترامب الى ان القيادة الإيرانية منقسمة بشدة، لكنه لا يزال يسعى إلى حل دبلوماسي ومع ذلك، فإن تعثر المفاوضات يظهر الصعوبات التي يواجها في التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبه، ووفقا للتقرير، حذر بعض مستشاري ترامب من ان تخفيف الضغط قد يمنح ايران فرصة لاطالة المفاوضات وإعادة ترتيب قدراتها العسكرية مثل أنظمة الصواريخ.

من جانبه، أبدى ترامب ثقة كبيرة في قدرته على تحقيق صفقة أفضل، وذهب الى القول بانه كان سينهي حرب فيتنام لو كان رئيسا وقتها.

اليوم السابع