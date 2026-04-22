توتر متصاعد بين كامل إدريس وجبريل إبراهيم بسبب ملفات فساد وصراع إداري

أدى خلاف داخل وزارة المالية السودانية بين رئيس وزراء سلطة بورتسودان كامل إدريس ووزير المالية جبريل إبراهيم إلى إقالة وكيل الوزارة محمد بشار، وفق ما أفادت به مصادر حكومية الأربعاء.

وقالت ثلاثة مصادر وفق صحيح السودان داخل الوزارة ومصدر في مجلس الوزراء إن التوترات بدأت بعد نقاش حول شبهات فساد مرتبطة بمؤسسة الأسواق الحرة، التي كان بشار يرأس مجلس إدارتها بحكم منصبه. وأضافت المصادر أن إدريس وجّه بفتح تحقيق في هذه الملفات وتشكيل لجنة يقودها مدير الجمارك الفريق صلاح الشيخ.

وأوضحت المصادر أن الوكيل المقال تابع إجراءات التحقيق، لكن شخصيات نافذة في سلطة بورتسودان دفعت باتجاه إبعاده من منصبه دون الرجوع إلى وزير المالية، رغم أن اللوائح الإدارية تشترط صدور توصية من الوزير المختص.

وبحسب المصادر، تفجرت الخلافات عندما صدر توجيه شفهي بإيقاف الوكيل عن العمل، وهو ما رفضه جبريل إبراهيم الذي طلب من بشار مواصلة مهامه. وتم حسم الأمر لاحقاً بصدور قرار مكتوب من رئيس وزراء سلطة بورتسودان يقضي بإعفاء الوكيل من منصبه.

الانتباهة