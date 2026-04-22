عمر الدقير يسخر من تصريحات كامل إدريس حول اقامة انتخابات تحت القصف

بدت تصريحات رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش كامل إدريس حول إطلاق حوار سياسي يعقبه تنظيم انتخابات عامة خلال أسابيع، بالنسبة لعمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود”، أقرب إلى طرحٍ منفصل تماماً عن واقع البلاد. فالدقير يرى أن الحديث عن انتخابات في ظل حرب مفتوحة ونزوح بالملايين لا يعكس انفتاحاً سياسياً بقدر ما يكشف تناقضاً صارخاً مع الحقائق الميدانية، حتى إنه تعامل مع الطرح بنبرة ساخرة تشير إلى استحالة تطبيقه في الظروف الراهنة.

فبينما تتواصل المعارك وتفقد الدولة سيطرتها على مساحات واسعة، يعتبر الدقير أن الدعوة لانتخابات الآن تتجاهل أبسط شروط العملية الديمقراطية، وتغفل حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السودانيون. ومن هذا المنطلق، تبدو تصريحات إدريس، في نظره، محاولة للقفز فوق الواقع أكثر من كونها رؤية سياسية قابلة للتنفيذ.

سونا