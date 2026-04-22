تعديلات دستورية تفتح الطريق أمام البرهان ليكون رئيساً للجمهورية بالسودان

في ظل حالة السيولة السياسية التي يعيشها السودان، برزت توقعات جديدة كشف عنها الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، مشيراً إلى أن تعديلات دستورية وشيكة قد تعيد رسم المشهد السياسي بشكل جذري، وتفتح الطريق أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وبحسب عبد الماجد، فإن هذه التعديلات تستهدف تثبيت أركان الدولة عبر منح رأس السلطة صلاحيات دستورية واضحة، بما يتيح له إدارة البلاد في مرحلة حرجة تتطلب حسمًا سياسيًا ودستوريًا. وأكد أن الخطوة المرتقبة ستطيح بالوثيقة الدستورية الحالية، لتضع بدلاً عنها خارطة طريق جديدة تعيد بناء المؤسسات التنفيذية والسيادية وفق رؤية مختلفة عن الاتفاقات السابقة، بما يضمن انسجام الأداء الحكومي مع تحديات المرحلة.

كما توقع أن تشهد المرحلة المقبلة تسوية سياسية واسعة النطاق، تشمل فاعلين داخليين وخارجيين، بهدف خلق قاعدة توافق عريضة تدعم التوجهات الدستورية الجديدة وتضمن استمرارية مؤسسات الدولة. وأوضح أن هذه التحولات تمثل لحظة مفصلية في مسار الانتقال السياسي، وأن أي صيغة جديدة ستسعى إلى تحقيق الاستقرار عبر إعادة هيكلة السلطة على أسس دستورية جديدة.

