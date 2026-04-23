23 ألف طالب سوداني يستعدون لامتحانات الشهادة الابتدائية في مصر

في مشهد يعكس حجم التحديات التي يواجهها الطلاب السودانيون بالخارج، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة اكتمال الترتيبات لانطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأحد المقبل، بمشاركة واسعة بلغت 23 ألف طالب موزعين بين القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان.

المستشار الثقافي بالسفارة، عاصم أحمد حسن، أكد أن التنسيق مع وزارة التعليم المصرية جرى على نحو سلس، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أتاح تنظيم الامتحانات في ظروف مناسبة. كما ناشد أولياء الأمور تجنب التكدس أمام المراكز حرصاً على انسيابية العملية وضمان بيئة هادئة للطلاب.

هذا الحدث يمثل محطة مهمة للطلاب السودانيين المقيمين في مصر، حيث يسعون لإكمال مسيرتهم التعليمية رغم ظروف النزوح والاغتراب، فيما يعكس التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين حرصاً مشتركاً على دعم العملية التعليمية وتوفير فرص متكافئة للطلاب.

