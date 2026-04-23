الأمين العام لمجلس السيادة يلتقي القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان

أكد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، متانة العلاقات السودانية الصينية وحرص السودان على تطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وأعرب سيادته لدى لقائه اليوم بالأمانة العامة للمجلس القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان شو جيان، عن تقدير الحكومة للمواقف الصينية الداعمة للسودان في كافة المجالات.

من جانبه قال القائم بالأعمال الصيني إن اللقاء كان مثمراً ناقشنا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلانا راضٍ تماماً عن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسودان.

​وأوضح أن اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين مؤكداً دعم الصين المستمر للتنمية في السودان، وإعادة الإعمار بعد الحرب مشيراً إلى الاتفاق على البقاء على تواصل بين الجانبين وتعزيز التعاون بين السفارة الصينية والأمانة العامة لمجلس السيادة.

وفيما يتعلق بشأن صيانة القصر الجمهوري الجديد وقاعة الصداقة أوضح القائم بالأعمال الصيني بأن الصيانة والتأهيل مرتبطة بتحسن الأحوال الأمنية بالبلاد.

