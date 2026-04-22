والي الخرطوم يتوعد المخالفين ويؤكد الحسم لحماية الأمن

في مشهد أمني لافت، شدد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات تهدد استقرار العاصمة، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يسعى لزعزعة الأمن. جاء ذلك خلال جولة ميدانية إلى سوق ليبيا وسوق أبوزيد بمحلية أمبدة، رافقه فيها المدير التنفيذي للمحلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، حيث وقف على الإجراءات المتخذة لتأمين الأسواق والمناطق المجاورة.

الوالي استمع إلى تقارير مفصلة حول انتشار القوات وتنفيذ الخطط الأمنية، وأبدى ارتياحه لمستوى الأداء، مشيراً إلى أن حماية الأسواق تمثل أولوية قصوى لما لها من أهمية اقتصادية وخدمية. كما تفقد قوة الطوف المشترك التي تضم تشكيلات أمنية متعددة تعمل بشكل منسق لحماية المرافق الحيوية ومكافحة الظواهر السالبة، معلناً دعمه الكامل لهذه القوات ومشيداً بدورها في حفظ الأمن.

وفي جانب الخدمات، وعد حمزة بالعمل على معالجة أوجه القصور بالتنسيق مع محلية أمبدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية دعماً للنشاط التجاري. المدير التنفيذي للمحلية أكد بدوره أن سوقي ليبيا وأبوزيد يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى خطط لتفعيل الرقابة وتنظيم حملات لمكافحة المخالفات وتعزيز جهود النظافة بالتعاون مع الغرفة التجارية وهيئة النظافة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر العام وتنظيم النشاط التجاري.

