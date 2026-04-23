تحديث جديد من آبل لإصلاح خلل في إشعارات الرسائل

أصدرت شركة آبل، تحديثًا برمجيًا جديدًا لأجهزة آيفون وآيباد لمعالجة ثغرة أمنية سمحت بالوصول إلى محتوى رسائل محذوفة داخل تطبيقات المراسلة، بعد أن تبيّن أن النظام يحتفظ بنسخ من نصوص الإشعارات لمدة قد تصل إلى شهر.

وذكرت آبل في مذكرة أمنية أن الخلل ناتج عن تخزين غير مقصود لمحتوى الإشعارات في قاعدة بيانات محلية، ما قد يؤدي إلى بقاء إشعارات يفترض حذفها فيما أتاحت الشركة التحديثين iOS 26.4.2 وiPadOS 26.4.2 لإصلاح المشكلة.

وجاءت هذه الخطوة عقب تقرير كشف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تمكن من استخراج رسائل محذوفة من تطبيق سيجنال عبر أدوات تحليل جنائي استغلت هذا الخلل. وكانت رئيسة سيجنال ميريديث ويتاكر قد دعت آبل إلى معالجة المشكلة، مؤكدة ضرورة عدم بقاء إشعارات الرسائل المحذوفة داخل النظام.

وأشارت آبل إلى أن تسجيل محتوى الإشعارات كان نتيجة خطأ تقني، وقد شمل الإصلاح أيضًا الأجهزة التي تعمل بإصدارات أقدم

