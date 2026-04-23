واتساب يختبر ملخصات الذكاء الاصطناعي للرسائل غير المقروءة فى عدة محادثات

تُوسّع شركة ميتا ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب لتشمل سياق الرسائل غير المقروءة في عدة محادثات، حيث تتضمن أحدث نسخة تجريبية من واتساب على منصة TestFlight إشارات إلى ميزة جديدة تُمكّن المستخدمين من عرض ملخص مدعوم بالذكاء الاصطناعي للرسائل غير المقروءة في عدة محادثات.

ميزة الملخصات الجديدة

يُقدّم التطبيق حاليًا ملخصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للرسائل غير المقروءة في كل محادثة على حدة، حيث تتم معالجة عملية التلخيص بالكامل بواسطة نظام المعالجة الخاصة في واتساب، والآن، وفقًا لموقع WABetaInfo، يعمل التطبيق على “ميزة موحدة لملخصات المحادثات غير المقروءة”، والتي ستضيف زر “الحصول على ملخص” أعلى تبويب المحادثات عند تحديد فلتر “غير المقروءة”.

وكما هو موضح في الصورة المرفقة، يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة لتلخيص المحادثات الخاصة، ورغم أن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المقرر إطلاقها في تحديث لاحق، إلا أنها تعد بجعل عملية التلخيص أسهل من أي وقت مضى، في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين في بعض المناطق إنشاء ملخصات للرسائل بمجرد فتح المحادثة، ثم النقر على زر “تلخيص” للحصول على ملخص موجز، من خلال قراءة الملخص، يستطيع المستخدمون فهم النقاط الرئيسية للمحادثة بسهولة، حيث يقوم بتلخيص عدة رسائل في نظرة عامة موجزة، تعمل ميزة “المعالجة الخاصة” على إنشاء ملخص آمن للرسائل غير المقروءة، وتحديدًا، تعالج المحتوى بطريقة تحافظ على الخصوصية، مع توفير نظرة عامة واضحة على المحادثة.

يشير موقع WABetaInfo إلى أن هذه الميزة قيد التطوير لإصداري واتساب على نظامي iOS وأندرويد، مما قد يعني قرب إطلاقها، أو على الأقل إتاحتها لمختبري النسخة التجريبية.

