هل انتحر داريل شيتس نجم تليفزيون الواقع Storage Wars؟ زميله يجيب

كشفت تطورات جديدة فى واقعة وفاة نجم تليفزيون الواقع داريل شيتس، عن احتمالية ارتباط الحادث بحالات تنمر إلكترونى تعرض لها قبل وفاته.

تفاصيل وفاة داريل شيتس

وكانت الشرطة فى ليك هافاسو قد أعلنت العثور على شيتس، البالغ من العمر 67 عامًا، متوفيًا داخل منزله فجر يوم 22 أبريل، إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس، فى واقعة يشتبه بأنها انتحار، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابساتها.

تصريحات رينيه نزهودا

وفى السياق نفسه قال رينيه نزهودا إن زميله كان يعانى مؤخرًا من مضايقات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن هناك شخصًا كان يتنمر عليه بشكل متكرر.

وأضاف نزهودا، فى مقطع فيديو نشره، أن شيتس كان يتحدث باستمرار عن هذه المضايقات، مطالبًا الجهات المختصة بضرورة التحقيق فى الأمر وعدم التهاون معه.

من جانبها أكدت السلطات أن اتهامات التنمر الإلكترونى أصبحت جزءًا من التحقيق الجارى، فى محاولة لفهم جميع العوامل التى قد تكون ساهمت فى الواقعة.

وأوضح نزهودا أن العلاقة بينه وبين شيتس كانت قائمة على الصداقة رغم المنافسة التى ظهرت بينهما فى برنامج Storage Wars، مؤكدًا أنه كان شخصًا مجتهدًا ويهتم بعائلته بشكل كبير.

ويعد شيتس من أبرز وجوه البرنامج، حيث شارك فى 163 حلقة بين عامى 2010 و2023، وحقق شهرة واسعة بلقب “المقامر” بفضل أسلوبه الجرىء فى المزادات.

وكان قد اعتزل العمل فى البرنامج عام 2023، قبل أن يتجه لإدارة متجر للتحف فى أريزونا، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات فى عالم برامج الواقع.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها فى الواقعة، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر التنمر الإلكترونى وتأثيره النفسى على الأفراد.

