أكل يرفع الضغط فورًا.. أفضل 10 أطعمة ومشروبات لعلاج انخفاض الضغط

قد يحدث انخفاض ضغط الدم على مدار اليوم، إحدى طرق التغلب على ذلك هي تناول الأطعمة التي تساعد على رفع ضغط الدم بشكل طبيعى، وفقا لموقع “Health line”.

انخفاض ضغط الدم وعلاماته

انخفاض ضغط الدم، هى حالة تنخفض فيها مستويات ضغط الدم عن المتوسط، وتحديداً أقل من 90/60 ملم زئبق، وتشمل علامات انخفاض ضغط الدم ما يلي:

-الدوار أو الدوخة

-التعب

-الغثيان

-صعوبة في التركيز

-تشوش الرؤية

-إغماء

أفضل الأطعمة للسيطرة على انخفاض ضغط الدم

إذا كنت تعاني من الأعراض السابقة، فقد يكون لديك انخفاض في ضغط الدم، عندها يمكن تناول بعض الأطعمة قد يساعد في السيطرة على هذه الحالة، مثل:

حبوب الإفطار

يمكن تناول الأطعمة المصنعة، مثل حبوب الإفطار الغنية بالملح، باعتدال للمساعدة في ضبط ضغط الدم المنخفض، كما يُنصح بالانتباه إلى المعلومات الغذائية المدونة على العبوة.

اختر حبوب الإفطار التي تحتوي على فيتامين ب12 وحمض الفوليك، وتجنب تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكنك اختيار حبوب إفطار تحتوي على الصوديوم أو الصوديوم مع عناصر غذائية مثل الألياف أو البروتين.

الأطعمة المعلبة

تعد الأطعمة المعلبة مثل السردين والفاصوليا والتونة خيارات جيدة، اختر تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وتجنّب التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الجبن

الأطعمة التي تحتوي على التيرامين، وهو مركب طبيعي موجود في النباتات والحيوانات، مثل جبن البارميزان والفيتا والشيدر، قد تساهم في رفع ضغط الدم، أما الأجبان المبسترة مثل جبن القريش والريكوتا والجبن الكريمي فتحتوي على مستويات أقل من التيرامين.

المخللات

يوجد التيرامين أيضاً في الخضراوات المخمرة مثل الخيار المخلل والفلفل المخلل والكيمتشي.

الحمضيات أو الفواكه الاستوائية

يمكن الحصول على التيرامين أيضاً من الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، كما يمكن للفواكه الاستوائية مثل الأناناس والموز والأفوكادو أن تساعد في السيطرة على انخفاض ضغط الدم.

الملح

يُساهم إضافة الملح إلى الطعام في رفع ضغط الدم، مع ذلك يمكن أن يضر الإفراط في تناول الملح بصحة القلب، خاصةً لدى كبار السن، تعد الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل المكسرات والبقوليات والجبن، خيارات جيدة أيضاً.

العرقسوس

قد يؤدي العرقسوس إلى ارتفاع ضغط الدم عن طريق احتباس الملح في الجسم، وهو متوفر على شكل مشروب، أو مكمل غذائي، أو حلوى.

القهوة

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم مؤقتًا، فبعد تناول القهوة، قد يرتفع ضغط الدم بأكثر من 5 ملم زئبق في الساعة، وقد يكون لشرب القهوة السوداء بدون سكر فوائد إضافية.

الشاي

يعد الشاي ثاني أكثر المشروبات شعبية في العالم بعد الماء، يحتوي الشاي مثله مثل القهوة، على الكافيين الذي قد يُساهم في رفع ضغط الدم، ويعتبر تناول ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة أو الشاي يوميًا آمنًا.

الماء

الجفاف أحد الأسباب الشائعة لانخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء على زيادة حجم الدم والوقاية من الجفاف، مما قد يُسهم في علاج انخفاض ضغط الدم.

قد يكون لهذه الخيارات الغذائية تأثيرات متفاوتة على ضغط الدم، لذا يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد الكمية أو الحصة المناسبة للاستهلاك اليومي.

