بعد انتشار صور هاني شاكر بالمستشفى.. مصطفى كامل “كلها مزيفة”

بعد تداول صور للفنان هاني شاكر على سرير المستشفى، وانتشار شائعات حول وفاته، خرج نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ليرد ويوضح حقيقة الأمر في كلمات حادة.

وقال كامل مستنكراً الشائعات خلال منشور له على “فيسبوك”، اليوم الخميس: “والله العظيم عيب قوي.. أنا مش قادر أصدق أن احنا وصلنا لكده أو بعض الناس وصلت للدرجه دي من ادعاء المعرفة والمتاجرة باسم فنان كبير”.

كما شدد على أن “كل الأخبار التي يتم تداولها، وكافة الصور المنتشرة غير حقيقية”، مؤكداً أن من يدلون بتصريحات حول الحالة الصحية لشاكر لا علاقة لهم به أو بالأسرة من قريب أو بعيد.

“الحالة حرجة جداً”

إلى ذلك، طلب من محبي الفنان المصري الشهير الدعاء له بانتهاء أزمته الصحية، وأضاف قائلاً: “الحالة حرجة جداً طبياً.. ولكن رب الكون قادر على أن يقول للشيء كن فيكن.. يارب يا قادر”.

يذكر أن رئيس الجالية المصرية بفرنسا كان قد كشف قبل يومين تفاصيل جديدة حول وضع شاكر الصحي، والذي يرقد بمستشفى “فوش” في العاصمة الفرنسية باريس. وقال صالح فرهود في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن شاكر في حالة حرجة جداً، بعد أزمة الفشل التنفسي التي تعرض لها الأحد.

كما أضاف أن الفريق الطبي المعالج قرر منع الزيارة عنه، حتى إن هناك بعض الشخصيات الشهيرة الموجودة في فرنسا الذين كانوا يرغبون في رؤيته، صباح الأحد، غير أن طلبهم قوبل بالاعتذار.

على جهاز التنفس الصناعي

كذلك أردف أن شاكر يتواجد داخل غرفة العناية المركزة، ويسمح فقط لزوجته ونجله بالدخول لرؤيته بين الحين والآخر.

فيما أوضح أن الفنان لا يزال على جهاز التنفس الصناعي، مع متابعة طبية دقيقة، حيث يحاول الأطباء السيطرة على حالته ورفع الأجهزة شيئاً فشيئاً لكن عندما يحدث ذلك تنخفض نسبة الأكسجين بشكل مقلق، ما يضطرهم لإعادة الأجهزة مرة أخرى.

وكان مصدر مقرب من شاكر قد أكد في تصريحات سابقة للعربية.نت، أنه كان من المفترض أن يعود الفنان للقاهرة خلال الفترة الماضية، إلا أن الفريق الطبي المعالج له قرر بقاءه بالمستشفى نظراً لعدم استقرار حالته في الأيام الأخيرة.

