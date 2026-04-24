شاهد بالصورة والفيديو.. زوج السودانية “إحسان” يفضحها بنشر مقطع لها وهي في حالة “سكر” بعد شرب “البيرة” في الشارع بجوبا

نشر المواطن الجنوب سوداني, “دينق”, مقطع فيديو لزوجته السودانية, “إحسان”, أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق “دينق”, عبر المقطع زوجته “إحسان”, أثناء شربها الكحول “البيرة”, بأحد الشوارع بعاصمة الجنوب جوبا.

وقال الزوج ممازحاً أثناء شرب زوجته للكحول, (إحسان ما خليتي السكر؟), لترد عليه: (البيرة دي ما بتتخلى مهما الزول جازف).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “إحسان”, قد كان أثارت الرأي العام, قبل سنوات بعد قصة هروبها مع زوجها “دينق”, بعد أن تزوجت منه دون موافقة والدها.

محمد عثمان _ النيلين