شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور أفراد من “المليشيا” بشوارع أم درمان يثير قلق المواطنين ويفجر موجة من الغضب داخل مواقع التواصل

أثار ظهور اثنين من أفراد مليشيا عسكرية, في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قلق المواطنين بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن فردي المليشيا, ظهرا في مقطع فيديو قاما بتصويره وهما يتجولان في شوارع أم درمان.

ووفقاً لما أورد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن الأفراد ينتمون لمجموعة القائد النور قبة, المنشق عن مليشيا الدعم السريع, حديثاً.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد استكر الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور قوات غير نظامية بشوارع العاصمة, مطالبين بدمجهم فوراً في معسكرات الجيش.

محمد عثمان _ النيلين