شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يرافق أسر سودانية في رحلة عودتهم إلى الخرطوم ويؤكد: (أهل كرم وسافرت دول كتيرة ما ارتحت إلا في السودان)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال إعجاب المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من داخل “بص” متجه من العاصمة المصرية القاهرة, نحو السودان, أظهر مواطن مصري, قام بمرافقة عدد من الأسر السودانية, العائدة لأرض الوطن.

المهندس, المصري, “عصام”, عبر عن سعادته بالعودة إلى السودان, من جديد بعد أن عاد منه بسبب ظروف الحرب الأخيرة التي عاشتها البلاد.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد المواطن المصري, أنه زار عدد كبير من الدول لنه لم يرتاح إلا في السودان, الذي وصفه أهله بأهل الكرم.

محمد عثمان _ النيلين