شاهد بالفيديو.. “أكل القروش”.. الفنانة إنصاف مدني تتهم مدير أعمال المطربة إيمان الشريف باستلام “عربون” عدد كبير حفلاتها والتصرف فيها

اتهمت الفنانة, السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, في لقاء تلفزيوني, أجري معها قبل عدة سنوات, مدير أعمالها السابق والذي يعمل حالياً مع زميلتها المطربة, إيمان الشريف, بالإستيلاء على “عربون”, لعدد من حفلاتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعادت صفحات بارزة تنشط على فيسبوك, نشر المقابلة التي اتهمت فيها ملكة الدلوكة, مجاهد حسين, بالتصرف في “العربون”.

وقالت المطربة, الشهيرة أن مجاهد حسين, وخلال فترة أزمتها الشهيرة مع بعض تجار السيارات, قامت باستلام “عربون”, من بعض أصحاب الحفلات ورفض إعادة الأموال لأصحابها.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد أكدت إنصاف مدني, أن الجميع يعلم عنها عدم احتيالها ونصبها على أموال الناس, وقالت: (أنا قرش أكلتوا مافي.. لو في أكل بكون أكله مجاهد حسين دا).

محمد عثمان _ النيلين