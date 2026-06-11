تفاصيل أولى أغانى هند عبد الحليم المنفردة «على فين» قبل طرحها

تستعد الفنانة هند عبد الحليم لخوض خطوة جديدة فى مسيرتها الفنية من خلال طرح أغنيتها الجديدة «على فين» خلال اليومين المقبلين، والتى تمثل أولى تجاربها في تقديم الأغاني المنفردة، بعد مشاركتها سابقا فى عدد من الأعمال الغنائية المشتركة من بينها “موطنى” التى جمعتها مع الفنان محمد جمال، و”صحاب الليل” بمشاركة عبد الرحمن رشدى.

فريق عمل الأغنية

انتهت هند عبد الحليم من وضع اللمسات النهائية على أغنية “على فين”، تمهيدًا لطرحها عبر مختلف المنصات الموسيقية خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتعاون هند فى الأغنية مع عدد من صناع الموسيقى الشباب، إذ تحمل كلمات آية عاطف، وألحان عبد الرحمن رشدى، فيما يتولى التوزيع الموسيقى كل من عيسى وأسود ونوڤو.

وكانت الفنانة هند عبد الحليم قد كشفت عن حالة التردد التي صاحبت قرار خوضها تجربة الغناء من خلال أغنية على فين التي تعد أول أغانيها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على “إنستجرام”، أعربت فيه عن حماسها وقلقها فى الوقت نفسه قبل طرح الأغنية معتبرة هذا القرار خطوة مهمة في حياتها.

توتر هند عبد الحليم قبل طرح الأغنية

وقالت هند فى الفيديو: “أنا متوترة أصلاً وأنا بعمل الفيديو ده، بس حبيت أشاركم حاجة مهمة جدًا بتحصل في حياتي، قرار بقالي كتير أوي مترددة إني أخده، وقررت أخيرًا إني أعمل الخطوة دى وأنزل أغنيتى اللى بإذن الله تنزل خلال اليومين الجايين، يا رب تعجبكم وأتمنى الناس كلها تسمعها وتقولولى رأيكم.. خطوة مهمة جدًا فى حياتى.. استنوا أغنية “على فين”.

يذكر أن هند عبد الحليم تواجدت في رمضان الماضى، من خلال مسلسل “إثبات نسب”، من نوعية أعمال الـ 15 حلقة ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده، وشاركت في بطولته إلى جانب درة محمود عبد المغني ومحسن محيي الدين، نبيل عيسى، اسلام جمال، ياسر علي ماهر، محمد علي رزق، ولاء الشريف، وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين.

اليوم السابع