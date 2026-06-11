أبرز إطلالات النجمة شاكيرا باحتفالات كأس العالم الأعوام الماضية..

تحيي الفنانة شاكيرا حفل افتتاح مباريات كأس العالم 2026، في العاصمة المكسيكية “مكسيكو سيتي”، وتحديداً على ملعب “أزتيكا” (Estadio Azteca) التاريخي، والذى يشهد المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام اليوم، وجدير بالذكر أن النجمة ذات الأصول اللبنانية أحيت قبل ذلك حفلات افتتاح مباريات كأس العالم وتميزت بإطلالات مختلفة في احتفالات مباريات كأس العالم السنوات الماضية والتي نستعرضها أبرزها في هذا التقرير، وهى..

إطلالة شاكيرا في حفل افتتاح كأس العالم 2010

أطلت النجمة شاكيرا فى حفل افتتاح كأس العالم 2010 والذى أقيم بجنوب أفريقيا بزي قبلي بألوان زاهية من تصميم روبرتو كافالي بألوان النيون والترابية.

إطلالة شاكيرا في حفل كأس العالم 2014

أحيت شاكيرا حفل ختام كأس العالم في البرازيل عام2014 وهى ترتدى بدلة حمراء شفافة ومعقدة مزينة بشراشيب وعناصر زهرية.

إطلالة شاكيرا في أغنية كأس العالم 2026

عادت شاكيرا للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة، وارتدت طقمًا مصمم يدويًا باللون الفيروزي من تصميم المصمم غونار ديثريج وظهرت به فى فيديو كليب أغنيتها “داي داي”، وذلك قبل حفل افتتاح اليوم.

اليوم السابع