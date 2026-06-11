موعد عرض فيلم الشيطان شاطر آخر أعمال عبد العزيز مخيون فى السينما

يطرح فيلم الشيطان شاطر آخر أعمال الفنان الراحل عبد العزيز مخيون في دور العرض السينمائي بنهاية الموسم الصيفي في شهر سبتمبر القادم.

غيب الموت الفنان عبد العزيز مخيون أمس الأربعاء وسط حالة من الصدمة الشديدة لفقدان واحد من نجوم الفن الذين أثروا المكتبة الفنية بالكثير من الأعمال السينمائية والدرامية.

وقال ياسر أيمن منتج فيلم الشيطان شاطر في تصريحات لـ”اليوم السابع” إنه استقر على موعد عرضه خلال شهر سبتمبر القادم، بسبب المنافسة الشديدة الجارية حاليًا في دور العرض السينمائي بين الأفلام المعروضة. وأضاف ياسر أيمن أنه جاري تجهيز البرومو الدعائي الخاص بالفيلم والبوسترات الترويجية التي تجمع أبطال العمل.

ورحل عبد العزيز مخيون قبل أن يشاهد آخر أعماله الفنية التي انتهى من تصويرها أو يشارك في بطولتها، خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر عرض فيلمين جديدين كان الراحل أحد أبطالها، هما “الغربان” مع عمرو سعد ومى عمر، و”الشيطان شاطر” مع أحمد عيد وزينة، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

آخر أعمال عبد العزيز مخيون فى رمضان 2026

الراحل عبد العزيز مخيون تواجد في موسم دراما رمضان الماضى 2026 من خلال مسلسلين هما “إفراج” بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، جهاد حسام الدين، سما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، و”سو اسوا” بطولة أحمد مالك وهدى المفتى ونهى عابدين وخالد كمال وأحمد عبد الحميد وغيرهم من الفنانين.

اليوم السابع