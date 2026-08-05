مسرح الساقية للعرائس يقدم سهرة غنائية لأجمل أغانى أم كلثوم غداً

يستضيف مسرح الساقية للعرائس، غداً الخميس الموافق 6 أغسطس، عرضًا جديدًا من مشروع “أم كلثوم تعود من جديد”، حيث يقدم أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم من خلال عروض العرائس، ويبدأ سعر التذكرة من 120 جنيهًا.

ويتضمن الحفل تقديم أغنيتي “أمل حياتي” و”سيرة الحب”، في تجربة فنية تستعيد أجواء حفلات سيدة الغناء العربي بأسلوب مبتكر يجمع بين الموسيقى وفن العرائس.

ويأتي العرض ضمن المشروع الذي تقدمه ساقية الصاوي شهريًا في الخميس الأول من كل شهر، ويحمل عنوان “أم كلثوم تعود من جديد”، ويقوده المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، الذي يتولى أيضًا تحريك العرائس.

مسرح الساقية للعرائس

ويُعد مسرح الساقية للعرائس من أبرز المشروعات الفنية المميزة داخل ساقية الصاوي، إذ انطلق عام 2006 بمسرحية “الماسورة الكبيرة”، ومنذ ذلك الحين قدم العديد من العروض التي تمزج بين الإبداع المسرحي وفن العرائس، وكان مشروع إعادة تقديم حفلات أم كلثوم من أنجح التجارب التي حظيت بإقبال جماهيري واسع.

اليوم السابع