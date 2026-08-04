طارق عبد العزيز ترك بصمة فى كل عمل فنى شارك فيه.. ذكرى ميلاده

تحل اليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وُلد في هذا اليوم عام 1968 بمحافظة سوهاج، ورحل عن عالمنا في 26 نوفمبر 2023، بعد مسيرة فنية امتدت لنحو أربعة عقود، قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية والإذاعية، تاركاً بصمة خاصة في أدواره الثانوية المؤثرة.

رحلة طارق عبد العزيز الفنية

تخرج طارق عبد العزيز من كلية الحقوق، لكن شغفه بالفن قاده إلى المسرح الجامعي منذ عام 1986، ثم انضم إلى فرقة “الورشة” المسرحية، التي كانت من أهم الورش الفنية الحرة آنذاك، وقدم من خلالها مسرحية “داير ما يدور” إلى جانب نخبة من الفنانين، على المسرح الثقافي الفرنسي. كان زميلاً في الدفعة نفسها لفنانين كبار مثل خالد صالح، محمد هنيدي، خالد الصاوي، والمؤلف أحمد عبد الله، الذين جمعته بهم صداقات شخصية ومهنية امتدت لسنوات.

انطلق طارق عبد العزيز سينمائياً من خلال فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” أمام محمد هنيدي، ثم توالت أعماله، ومن أبرز أدواره المبكرة شخصية “عبد الفتاح كمال” الشهير بـ”تاح” في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”، ودور الشاب القبطي في فيلم “ثقافي”، كما شارك مع عمرو دياب في فيلمي “طول الليالي” (1999) و”القصة في كلمتين” (2000). وواصل تقديم أدوار متنوعة في أفلام مثل “همام في أمستردام”، “كيمو وأنتيمو”، “خالي من الكوليسترول”، “دكان شحاتة”، “ساعة ونص”، “فبراير الأسود”، “اشتباك”، و”خلاويص”، وصولاً إلى آخر أفلامه “ألوان” و”200 جنيه”.

أما في الدراما التلفزيونية، فكان له حضور لافت في مسلسلات عدة، من بينها “رأفت الهجان” (الجزء الثالث)، “أم كلثوم”، “الجماعة”، “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، “الزوجة الرابعة”، “فرعون”، “الحكر”، “سيد أندرويد”، “الحالة ج”، “رحيم”، “قابيل”، “خارج السيطرة”، و”أعمل إيه”. كما شارك في العديد من المسلسلات الإذاعية، من أبرزها “شيف الحارة”، “البخيل هو أنا”، “سبع لفات”، و”قلقان في مصر”.

تميز طارق عبد العزيز بقدرته على تجسيد شخصيات متعددة، ما بين الكوميدية والتراجيدية، بأداء طبيعي وعفوي جعله محبوباً لدى الجمهور، رغم أنه لم يحظَ بأدوار البطولة المطلقة، إلا أنه ترك بصمة في كل عمل شارك فيه، ليظل اسمه حاضراً في ذاكرة الدراما المصرية، رحل في نوفمبر 2023 بعد مسيرة حافلة، تاركاً إرثاً فنياً فى السينما والتلفزيون.

اليوم السابع