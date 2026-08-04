من وديع الصافى إلى عمرو دياب وأحمد سعد.. أغانى مشتركة بين الآباء وأبنائهم

تتواصل ظاهرة تقديم الأغاني المشتركة بين الآباء وأبنائهم في الوسط الفني العربي، في مزيج يجمع بين الإرث الموسيقي وتجديد الأصوات. ومن أبرز هذه الثنائيات:

· أحمد سعد وابنته جودي: قدما دويتو “كدا كدا” بمزيج حيوي، حيث أدت جودي مقطعها بالإسبانية بينما غنى والدها بالعربية.

· عمرو دياب وابنته جانا: تعاونا في أغنية “خطفوني”، وشاركت جانا في الغناء وكتابة المقاطع الإنجليزية.

· فضل شاكر وابنه محمد: قدما أغنية “كيفك ع فراقي” التي عكست تقارب المساحات الصوتية والإحساس بينهما.

· عاصي الحلاني وابنه الوليد: طرحا دويتو “حبيبي” رسمياً، بعد أن بدأ كجيل تجريبي للابن وتطور لتعاون كامل.

· علي الحجار وابنه أحمد: برزا في أداء طربي متميز لأغنية “تجيش نعيش” خلال استضافات تلفزيونية.

· وديع الصافي وابنه أنطوان: يمثلان نموذجاً كلاسيكياً قديماً، حيث امتد تعاونها من الأداء إلى التلحين الموسيقي.

ثنائيات الأغانى

تُعد هذه الثنائيات أكثر من مجرد تعاون غنائي، إذ تتيح للأب الشهير منح ابنه منصة ذهبية ومختصراً لطريق الشهرة، فيما تُحدث تلاقياً بين الأجيال بدمج الكلاسيكي مع الأنماط الحديثة كالموسيقى الرقمية أو اللغات الأجنبية. غير أن الأبناء يواجهون تحدي المقارنة المستمرة بتاريخ آبائهم، ما يضعهم تحت ضغط إثبات موهبتهم المستقلة. ومع ذلك، تصل هذه الأغاني إلى الجمهور بسرعة، مستفيدة من صدق المشاعر الأسرية الخالية من التكلف

أحمد سعد وابنته

كشف النجم أحمد سعد عن أغنيته الجديدة «كدة كدة»، التى تجمعه بابنته جودي، بالتزامن مع انطلاق الحملة الترويجية لـ الألبوم الإلكترو، والفيديو تم تصويره في بلجيكا، ومن إخراج حسام الحسيني.

اليوم السابع