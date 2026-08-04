فيلم سلايف النينجا أول تعاون بين منة شلبى وأحمد الجناينى بعد زواجهما

تستعد النجمة منة شلبي لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم سلايف النينجا، الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنانة هنا الزاهد، في عمل كوميدي اجتماعي يحمل العديد من المفارقات والمواقف الساخرة، ويشهد أيضًا أول تعاون فني بينها وبين المنتج أحمد الجنايني، بعد زواجهما في أكتوبر الماضي.

أول عمل يجمع منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني

ويعد الفيلم أول مشروع سينمائي يجمع منة شلبي بزوجها المنتج أحمد الجنايني منذ ارتباطهما رسميًا، بعدما لم يسبق للثنائي التعاون في أي عمل فني طوال السنوات الماضية، لتسجل هذه التجربة بداية شراكة مهنية جديدة إلى جانب علاقتهما الزوجية.

ويستند فيلم “سلايف النينجا” إلى معالجة مصرية لفكرة الفيلم التركي “حرب السلايف”، الذي عُرض عام 2020، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب منة شلبي وهنا الزاهد كل من خالد كمال، وميشيل ميلاد، ورشدي الشامي، وحنان سليمان، إلى جانب عدد من الفنانين.

صراعات ومواقف كوميدية بين منة شلبى وهنا الزاهد

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يعتمد على الصراعات اليومية والمواقف الساخرة بين البطلتين، حيث تجسد منة شلبي وهنا الزاهد شخصيتى سلايف تجمعهما علاقة متوترة، تتحول خلافاتهما المستمرة إلى محور رئيسي للأحداث، وسط سلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية التي تتصاعد مع تطور الأحداث.

وتستلهم النسخة المصرية فكرتها من الفيلم التركي، الذي دارت أحداثه حول سلفتين تعيشان في منزل واحد، هما “جيزم” و”سلطان”، وتسيطر عليهما هواجس مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام بالمظهر، في الوقت الذي تختلف فيه رؤيتهما للحياة الزوجية، ما يؤدي إلى اندلاع العديد من الخلافات والمواقف الكوميدية داخل المنزل.

منة شلبي تنتظر استكمال فرقة الموت

وعلى جانب آخر، تنتظر منة شلبي استكمال تصوير المشاهد المتبقية من فيلم “فرقة الموت”، بعد تعرض العمل لعدة توقفات خلال الفترة الماضية، إذ لم يتبق سوى عدد محدود من المشاهد قبل الانتهاء من التصوير، تمهيدًا لطرحه خلال العام المقبل.

وتشارك منة شلبي في بطولة فرقة الموت كل من أحمد عز، وآسر ياسين، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وسماح أنور، وعصام عمر، فيما تظهر الفنانة أمنية خليل كضيفة شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

اليوم السابع