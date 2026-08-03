فينيسيوس يعود إلى ريال مدريد.. وجلسة طارئة تحسم مستقبله (فيديو)

عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا للانضمام إلى تدريبات ريال مدريد بعد انتهاء عطلته الصيفية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع مرتقب مع إدارة النادي قد يحسم مستقبله مع “الميرينجي”.

فينيسيوس يعود إلى ريال مدريد

ويدخل فينيسيوس العام الأخير من عقده مع ريال مدريد، بعدما استمرت مفاوضات التجديد بين الطرفين لأكثر من عام ونصف، وسط تمسك النادي الإسباني بالإبقاء على اللاعب ورفضه فكرة بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، إذ يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي ريال مدريد فور عودته، قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل حسم ملف تمديد عقده.

ريال مدريد يتمسك بموقفه

وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد لا تنوي تحسين العرض المقدم لتجديد عقد فينيسيوس، وتنتظر من اللاعب اتخاذ قراره النهائي، سواء بالموافقة على الاستمرار أو فتح الباب أمام رحيله هذا الصيف، لتجنب خسارته مجانًا بعد نهاية عقده.

ورغم دخول اللاعب الفترة الأخيرة من عقده، فإن إدارة النادي لا تزال واثقة من التوصل إلى اتفاق يضمن استمراره ضمن صفوف الفريق، خاصة في ظل المكانة التي يحظى بها داخل المشروع الرياضي.

ويُنظر إلى فينيسيوس باعتباره أحد العناصر الأساسية في مشروع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يتمسك ببقاء النجم البرازيلي ضمن كتيبة الفريق خلال الموسم المقبل، ويعتبره من أبرز الركائز الهجومية في تشكيلته.

وفي الوقت نفسه، يواصل ريال مدريد دراسة خياراته في سوق الانتقالات تحسبًا لأي تطورات، حيث يراقب عدة أسماء لتدعيم الخط الأمامي، من بينها الجناح الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، والذي تقدر قيمة انتقاله بأكثر من 100 مليون يورو.

من جانبه، سبق لفينيسيوس أن أكد في أكثر من مناسبة رغبته في مواصلة مسيرته مع ريال مدريد، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الجديد أبقى جميع الاحتمالات قائمة حتى موعد الاجتماع المنتظر، الذي قد يرسم ملامح مستقبل اللاعب مع النادي الملكي.

🚨 Vinicius Jr est déjà présent à Valdebebas ! 🎥 @ainoafrndz pic.twitter.com/90b6RmeFeb — Le Journal du Real (@lejournaldureal) August 3, 2026