على الحجار يضىء مسرح الساقية يوم 26 اغسطس

يلتقي الفنان علي الحجار بجمهوره، مساء يوم 26 أغسطس الجارى، على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك ،حيث يُقام الحفل في قاعة النهر.

تفاصيل الحفل

ويُقدم على الحجار خلال الأمسية الغنائية باقة متنوعة من أبرز أعماله التي ارتبطت باسمه على مدار مشواره الفني، متوزعة بين الأغاني الوطنية والرومانسية، من بينها: “فجر بلادي”، “الميدان”، “الشهيد”، “ورد بلدي”، “قلب الحبيب”، “مكتوبالي”، “غزالة”، “الزين والزينة”، “لو تعرفي”، “من غير ما تتكلمي”، “سمرا وبعيون كحيلة”، و”أسهرلك”.

أغانى على الحجار

يُذكر أن علي الحجار، المولود في 11 فبراير 1953، ينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فهو نجل الملحن الراحل إبراهيم الحجار وشقيق المطرب والملحن خالد الحجار. انطلق مشواره الغنائي في ثمانينيات القرن الماضي، وتميز بصوته القوي وأدائه العاطفي المميز، محققاً جماهيرية واسعة بأغانيه الوطنية والعاطفية.

كما شارك في أعمال وطنية بارزة، أبرزها أغنية “الحلم العربي” مع نخبة من نجوم الوطن العربي، ويمتد نشاطه الفني ليشمل التمثيل والتلحين، فيما يواصل عطاءه من خلال حفلاته ومشاركاته الغنائية المتواصلة.

اليوم السابع